台中大里大智路與喬城路口25日約6時10分發生自小客、騎士追撞車禍，66歲梁姓女騎士遭撞後失去生命徵象，經送醫搶救仍不治；而肇事自小客撞人後肇逃，經轄區分局調閱監視錄影畫面以車追人，卻發現劉男撞死人後在逃逸過程中。又在市區撞到2車而遭到警方逮捕，酒測後酒測值0.95毫克，霧峰分局已將劉男帶回偵訊。

車禍發生地點在大里大智路與喬城路，路人清晨聽到碰一聲，就發現機車倒地，一名婦人鮮血直流躺臥道路中，機車也嚴重損毀，現場則有一輛自小客急駛而去；經打119報案，消防救護人員到場後，女騎士已經無生命徵象，經送大里仁愛醫院急救仍宣告不治，查驗身份為66歲梁姓婦人。

轄區霧峰警分局十九甲交通分隊獲報後到場釐清車禍肇責，經調閱監視錄影帶，發現自小客和機車是都在大智路往大里方向行駛，疑似自小客從後追撞到機車，在鎖定特定車輛後，也已找到肇事劉姓駕駛，目前已在警局做筆錄