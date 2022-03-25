處理器大廠美商超微（AMD）在遊戲開發者大會（GDC）上，分享AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0的更多細節，FSR 2.0為AMD廣被採用的開源、跨平台原創升級技術的新一波演進。

FidelityFX Super Resolution 2.0是將在2022年第2季推出的時間放大（temporal upscaling）解決方案，能根據先前的畫面資料在任何解析度下呈現接近於或優於原生的影像品質，在支援的遊戲中帶來卓越影像品質並提升畫面更新率。

AMD在開發者會議釋出的關鍵訊息，包括：

一、無需機器學習的高品質升級－雖然機器學習是解決問題的一大利器，但並非達成高品質影像升級的必要條件。AMD工程師著手開發與優化一系列由人工撰寫的先進演算法，從先前的畫面場景中辨識物件與結合資料，然後饋送到高品質的升級影像，過程中採用簡單的優化方式，適合在各種不同場境中使用。最關鍵的是，這種方法不需要專屬的機器學習硬體，意謂著更多平台都能受益，讓更多玩家都能體驗FSR 2.0。

二、FSR 2.0品質模式－FSR 2.0將在所有支援的遊戲中提供三種主要品質模式，以及一種提供給開發者的選用模式。這些模式包括：品質（Quality）、平衡（Balanced）以及效能（Performance）模式，請至部落格文章與更新的圖檔查看。第四種選用模式為超高效能（Ultra Performance）模式，適用於希望提升至最高效能同時維持接近原生渲染影像品質的開發者。

三、硬體支援－與FSR 1.0一樣，FSR 2.0維持AMD的開放策略，支援廣泛AMD以及競爭對手的硬體。然而，FSR 2.0是一種要求更嚴苛的時間性解決方案，因此更高的升級解析度可能需要更強大的現代硬體。如欲瞭解更多訊息，請參閱部落格文章。

四、FSR 2.0如何整合至遊戲－與FSR 1.0一樣，FSR 2.0將透過MIT授權條款進行開源，作為支援DirectX 12和Vulkan、直覺簡單的API提供給開發者。未來也會針對Unreal Engine推出外掛程式。

五、更多遊戲及Xbox支援FSR 2.0－除了上週宣布的《死亡循環》，《魔咒之地》亦將於2022年10月推出時支援FSR 2.0。Xbox也將全面支援FSR 2.0，並將在Xbox GDK中提供給註冊開發者在其遊戲中使用。

AMD持續與遊戲開發商合作，讓更多遊戲能支援FSR 2.0，首波支援FSR 2.0的遊戲預計於2022年第二季推出。