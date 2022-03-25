國民黨高市黨部25日正式公告年底議員選舉提名登記有關事項，總計15選區，規畫提36人，4月6日起至15日，分別受理領表、登記，現以左楠、鎮港2選區最競爭，黨部主委許福明表示，這次大選以守住現任、穩定過半席次來努力。

國民黨高雄市議員提名登記作業預計4月6日至7日開放領表，4月13日至15日受理登記。根據辦法，議員選舉提名以現任優先，現任之外多的名額由新人初選競爭；若現任之外已沒名額，但有新人參選，則現任、新人共同初選。

依目前表態參選情況，可能辦理初選選區以左楠區最競爭，已知就有李昶志、白喬茵、莊為傑、侯亞寧、蘇柏銓、李鎧名等6新人。由於該選區大選時可能多1席，所以採N＋1方式提名，等於現任全都提名，所有新人爭另外1席。

另外前鎮、小港選區，國民黨預計提名3席，但目前該選區現任議員就有曾麗燕、陳麗娜、蔡武宏等3人，日前曾參與太陽花學運、做過民進黨議員助理、立委粉專小編的陳識明有意參選，如果確定領表登記，也將辦理初選。

各選舉區規畫提名額度為：第1選區（旗美9區）1人，第2選區（路竹5區）2人，第3選區（岡山6區）3人，第4選區（左楠區）5人，第5選區（仁大鳥大）2人，第6選區（旗鼓鹽）2人，第7選區（三民區）4人。

第8選區（前新苓）3人，第9選區（鳳山區）4人，第10選區（鎮港區）3人，第11選區（大寮林園）3人，第12選區（平地原住民）1人，第13、14、15選區分別是山地原住民，各提名1人，總共36人。