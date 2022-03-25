國民黨23日下午突然宣布，確定由台南市議員謝龍介出戰年底的台南市長選舉，讓各界相當驚訝。民進黨前立委沈富雄表示，國民黨立委陳以信非常不合台南人胃口，直言若有做民調的話，兩人起碼差40％；資深媒體人黃暐瀚也爆料指出，其實謝龍介會這麼快速出線，就是因為中常委事件，「一提名謝龍介就沒人討論中常委了！」

黃暐瀚主持的《POP撞新聞》今日邀請沈富雄針對時事進行討論，兩人談到謝龍介選台南時，沈富雄就表示當初台南市黨部主委說口袋裡有名單時，他就是第一個批判國民黨的人，「我說你們怎麼可以這樣不考量台南市民，我沒有講藍營喔，我講台南市民的感受，為什麼我敢這樣講，因為我是台南人！」

沈富雄說，陳以信不是不好，但他從調性上就不符合台南人的胃口，指出陳以信當初獻花給行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中，不只讓全黨團傻眼，連民眾也無法接受，酸「你隨便路邊撿一個西瓜，也比較像我們未來的市長」。

沈富雄質疑，謝龍介可以出線到底是協調出來的還是因為國民黨私下做民調，直言若有做民調「起碼差40％！」黃暐瀚也說，民調一定謝龍介贏嘛，不管民間或黨部做，做出來不會有陳以信贏的民調。

除此之外，黃暐瀚更加碼爆料其實不論是陳以信還是謝龍介，事前都沒人知道23號的中常會會宣布此事！

黃暐瀚說，謝龍介是23號當天早上才被通知可以搭高鐵過去；至於陳以信的參選廣告22號才剛掛出去，結果23號就宣布謝龍介，「因為本來星期三大家是要問中常委查賄，查2星期查出來了沒，結果他一提名謝龍介就沒人討論中常委了！」