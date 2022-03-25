“His name is Pascal ALL-NBA Siakam” pic.twitter.com/gdQVM2fghU — Toronto Raptors (@Raptors) March 25, 2022

暴龍總算嘗到本季第一次擊敗騎士的滋味！本季前3次遭遇騎士全敗的暴龍，25日在自家主場靠著席亞卡轟下全場最高35分，外加6助攻、5籃板，最後以117比104力退騎士，總算贏下雙方本季對戰首勝，目前兩隊戰績同為41勝32敗，但騎士憑藉對戰優勢仍居西區第6。

暴龍上半場靠著席亞卡、阿奴諾比、布契等人火力，一路取得領先優勢，上半場結束，更以58比48領先外線失準的騎士；來到下半場，暴龍一度擴大領先到14分之多，不過騎士末節也在馬爾卡寧、加蘭等人火力掩護下，追到只差5分。

幸好身背犯規麻煩的席亞卡，持續在禁區內發威，搭配范維利特、布契等人適時火力，暴龍重新擴大領先到兩位數以上，打到最後1分40秒，席亞卡投進三分球，幫助暴龍113比98大幅領先，此時雙方也換下主力，宣告進入垃圾時間。

暴龍除了席亞卡火力全開，布契替補也拿17分、8籃板，阿奴諾比14分，史考提巴恩斯11分，范維利特與阿丘瓦各有10分；騎士以馬爾卡寧20分最高，加蘭18分、10助攻，史蒂文斯16分，洛夫12分、10籃板，莫布利與利佛特各有11分。