國寶級演員顧寶明本月19日因腸胃道出血導致心肺衰竭，不幸辭世，享壽72歲，日前多年好友譚艾珍發文，感慨某張她和顧寶明、巴戈合影的舊照，如今已有兩個人先走一步。昨(24日)譚艾珍到顧寶明靈堂致哀，張小燕雖先前已經到過顧寶明靈堂哀悼，回頭仍提醒譚艾珍幫忙帶話給顧寶明，「告訴他一定要去找李國修」。

譚艾珍近年和女兒歐陽靖及外孫子搬到台南定居，近日趁北上空檔特別抽空到了顧寶明靈堂一趟，她透露顧寶明的家人都跟他一樣和善溫暖，「那兒不是大家稱呼的『靈堂』，是朋友相聚說笑的溫馨小客廳！他女兒女婿貼心的將環境營造了爸爸最喜歡的感覺！」

張小燕先前第一個到靈堂哀悼顧寶明。（圖／中時資料照片）

先前顧寶明的靈堂開放後，演藝圈大姊大張小燕便第一個現身哀悼，回家後傳訊息給譚艾珍，直言很捨不得，「還交代我去見這傢伙的時候，告訴他一定要去找李國修，因為當年我們都是小燕姊第一代子弟兵啊」，譚艾珍則跟張小燕說，顧寶明和李國修搞不好已經在那裡組好劇團了，並自嘲：「照年資排行來算，到時候我可是漂亮的小妞兒，他們沒辦法嫌我不美了吧！希望陸一龍更晚，就可以當我們的小跟班⋯哈哈哈！逗得小燕姊比較開心啦！」

譚艾珍發文。（圖／翻攝自譚艾珍臉書）

譚艾珍更透露，顧寶明的家人相當貼心，已經計畫好未來將把顧寶明的塔位安置在李國修所在的寶塔內，讓兩人團聚，最後強調：「真是令人難忘的傢伙！當大家一直記得這個人就代表這個人從來沒有離開過」，引來網友回：「可以笑著送一個人離開，真的是多大的福氣」、「顧女兒和顧爸爸好像喔」、「好特別的告別式很溫馨」，楊麗音也說：「都是帶給人歡樂的菩薩」。