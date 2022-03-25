聯發科(2454)今(25)日宣布，成為第一家支援杜比視界IQ精準細節(Dolby Vision IQ with Precision Detail)功能的電視晶片供應商，精準細節(Precision Detail)是專為採用杜比視界IQ的智慧電視推出的創新功能，該公司智慧電視平台Pentonic系列的8K和4K晶片全支援這項新功能。此外，聯發科Pentonic系列還支援杜比視界的遊戲功能及其他先進功能。聯發科與杜比強強聯手，預計2022年下半年開始陸續提供這些最新技術給智慧電視製造商。

聯發科電視事業部總經理陳俊昆表示，聯發科技領先的電視晶片技術與杜比令人驚豔的視覺和音訊技術結合，為使用者帶來真正沉浸式、劇院般的娛樂體驗。聯發科技Pentonic系列電視晶片將協助客戶為下一代8K和4K智慧電視導入杜比視界IQ精準細節功能。

聯發科Pentonic系列電視晶片還支援杜比視界的遊戲功能，從而提升遊戲體驗。智慧電視製造商可以向使用者提供這些增強功能，例如支援4K 120Hz杜比視界遊戲體驗。此外，聯發科技Pentonic系列電視晶片還將透過自動低延遲模式和可變刷新率技術，進一步降低延遲和提升畫質。

作為杜比視界IQ的新增功能，精準細節(Precision Detail)是杜比先進影像科技組合的新成員。杜比視界IQ精準細節(Dolby Vision IQ with Precision Detail)可以使亮區和暗區的畫面同時呈現令人驚歎的細節，解鎖杜比視界內容更好的細節表現。增強的紋理和層次感，讓影像在8K和4K智慧電視上獲得驚人的銳利度。