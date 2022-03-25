臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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中國國家主席習近平與美國總統拜登18日視訊通話，拜登重申支持「一個中國」與反台獨立場。淡江大學國際研究學院榮譽教授李本京直言，這場會晤的重點是，美國盼中國與俄羅斯絕交，「美方寧可不要台灣」，只要如此那台灣、香港、新疆都不是問題。此言論引發熱議，不少網友表示驚恐，認為政府不該把寄託全押在美國身上。

李本京曾任外交部顧問、僑委會諮詢委員等職，現在為中華戰略學會副理事長、中美文化經濟協會榮譽理事長。李24日接受香港媒體《中評社》訪問表示，拜登主動邀習近平會晤，主要有兩大目的：第一，想利用此機會向中國攤牌，希望中國能在俄羅斯問題上妥協，與美國站在一起；第二，想藉機宣揚美國仍是「世界領袖」的地位。

李本京分析，美國會找中國會晤的主因是，中俄聯合起來力量很大，這會讓俄國什麼都不怕，除了「戰鬥民族」本身不怕打仗，中國的軍事、經濟、科技等實力更都緊追美國，故美國急切希望中國「不要再跟俄羅斯交朋友了」，只要這樣「美方寧可不要台灣」，同時香港、新疆問題也都通通沒有了。

此言論引發熱議，尤其「美方寧可不要台灣」之語，更掀討論。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「台灣還整天靠美國，靠人人跑不如靠自己」、「美國也是為了自己利益，隨時都能丟掉台灣」、「台灣也是美國的棋子，不要以為美國會為了台灣出兵」、「史上最好的台灣關係也是靠萊豬換來的」、「這學者講得很實在，國際現實就是這麼恐怖」、「中俄合作才能遏制美國獨霸世界，並壓制日本軍國主義復活」。