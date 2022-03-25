隨著新冠疫情(COVID-19)強化消費者線上消費採購習慣，促使企業加速進軍跨境電商的腳步，研究機構MarketWatch預測，到2030年的全球B2C跨境電子商務市場，年複合成長率高達24.9%，規模將從2020年的7,925億美元成長到2030年的5.14兆美元。台灣也不例外，台灣跨境電商整合顧問公司秩宇(Wiser)自行統計的資料顯示，2021年台灣跨境電商諮詢率成長幅度高達392%，顯見台灣企業不但具備搶佔全球市場的旺盛企圖心，對全球電子商務的佈局更是積極。

秩宇公司總經理高慶俞表示，要成功抓住跨境電商新契機，專業人才、策略擬定、營運管理等三大要件不可或缺。「秩宇的宗旨，就是藉由來自世界各地、多元化的人才、行銷管道以及多年的實務經驗，協助剛開始接觸的新手以及面臨發展瓶頸的老手，擬定專屬的營運建議，極大化跨境電商的營運績效。」

對跨境電商新手來說，最常見的挑戰是，因為不熟悉平台規範導致商品上架時間冗長或曝光率低。針對這個問題，秩宇提出兩個解決方案：首先是以專業顧問服務提供產品、價格與銷售分析等資訊，以利企業客戶進行品牌定位與市場佈局；其次是提供包含法規、稅務、金流、物流等一站式服務，協助企業在最短時間內完成佈局、提升獲利能力。旭城興業(Sun Flair)經理宋瑩瑩表示：「透過秩宇的一站式服務，我們成功以自有品牌開拓亞馬遜美國站點，更於2021年黑色星期五購物節的銷售量翻升500%，成為雙陸棋首頁賣家與Amazon’s Choice，創造營運新高峰。」