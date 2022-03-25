近年來電子發票數位化的比例越來越高，進而影響到發票的捐贈數量，大幅降低了許多社會福利團體收到的捐款金額！為協助社福團體，《發票存摺》號招六百萬用戶透過App捐發票或捐金幣點數。

在發票還未數位化的年代，民眾會將拿到手的紙本發票隨手投入超商或路邊的發票捐獻箱，這些民眾隨手捐獻的發票是社會福利機構的一大捐獻資金管道，如今由於倡導發票無紙化，民眾也減少了領取紙本發票的習慣，逐漸改由將發票存在載具中。

捐贈發票數量減少，也影響了到公益團體所收到的捐贈資金，為了提倡雲端發票也可以捐贈的觀念，《發票存摺》攜手九大公益團體舉辦「存發票、捐發票、捐金幣」的活動，只要使用者透過發票存摺捐贈發票，便可以獲得發票存摺內的金幣點數，除此之外使用者可以透過參加App內舉辦的發票挑戰賽累積金幣點數，金幣點數也可以用於做愛心，捐給需要幫助的團體。

《發票存摺》擁有超過600萬用戶，民眾只要下載「發票存摺＋統一發票對獎機」，於消費時出示手機載具存入發票即可參加存發票挑戰賽累積金幣點數，金幣點數可用於捐贈，幫助公益團體，每一筆消費都可以拿來做愛心。

目前和弘道老人福利基金會、世界和平會、台灣動物緊急救援小組、陽光基金會、漸凍人協會、黑潮海洋文教基金會、現代婦女基金會、家扶基金會、伊甸基金會等公益團體合作，《發票存摺》期望能拋磚引玉，深度關注社福議題，創造一個善的循環，造福更多社會團體。