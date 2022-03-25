近期本土疫情再起，繼高雄昨一口氣爆13例，新北今也有科技廠10員工確診，同樣達兩位數。據指出，樹林某科技廠一名越南籍男性移工，昨晚因發燒就醫，PCR採檢陽性，新北市衛生局緊急匡列同宿舍、作業區共208人，今天上午再加9人確診，總計10例。

新北市長侯友宜上午證實這項消息，強調工廠已全部停工、清消。侯友宜表示，衛生單位昨晚連夜啟動防疫應變作業，相關消息預計今天下午記者會說明。