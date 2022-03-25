昨高雄今新北！本土＋10 樹林科技廠移工確診 10:062022/03/25 中時 葉德正 、中時新聞網、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今天本土＋10，侯友宜證實樹林某科技廠移工確診。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期本土疫情再起，繼高雄昨一口氣爆13例，新北今也有科技廠10員工確診，同樣達兩位數。據指出，樹林某科技廠一名越南籍男性移工，昨晚因發燒就醫，PCR採檢陽性，新北市衛生局緊急匡列同宿舍、作業區共208人，今天上午再加9人確診，總計10例。 新北市長侯友宜上午證實這項消息，強調工廠已全部停工、清消。侯友宜表示，衛生單位昨晚連夜啟動防疫應變作業，相關消息預計今天下午記者會說明。 本土疫情蠢動 高雄＋13 全是突破性感染 高雄今暴增13例本土 指標個案40多歲女Ct值18 #新北 #樹林 #科技廠 #移工 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 水果行營業額狂掉 竟是老員工盜走219萬 驚人手法曝光 16:052022/03/24 社會 新北都更三箭 樹林鎮前街老宅翻新 秀街道改善 15:022022/03/24 生活 缺工缺料 新北美術館拚年底完工 04:102022/03/24 地方新聞 恐有新傳播鏈！高雄單日13人確診 海量足跡曝光 11:502022/03/24 生活 境外移入再破百例 邊境鬆綁看疫苗覆蓋率 04:102022/03/25 生活新聞 公布新一波警局人事調整 新北共134名官警異動 18:522022/03/24 社會 高雄化工廠群聚爆11人染疫 嘉義婚宴再增2確診 14:342022/03/24 生活 本土今＋15「全是突破性感染」 專家示警：沒有放鬆的本錢 19:482022/03/24 生活 林口智能衛生所開幕 健康數據上雲端 04:102022/03/25 地方新聞 新北市有非公用不動產標租 10:242022/03/24 區域情報-新北 雲端發票捐贈數 近六年成長1.2倍 19:142022/03/24 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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