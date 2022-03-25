台北市議會國民黨團踢爆北市勞動局長陳信瑜在與工會座談時，涉及行政不中立，要工會成員力挺副市長黃珊珊當選市長，不料餘波盪漾，議員秦慧珠再質疑昨有市府單位發布聲明，坦言指控國民黨鼓勵東廠治國，恐怕涉及毀謗，市長柯文哲25日在施政報告前則承諾，將把錄音檔送交北市政風處、人事處調查是否涉及不法與行政不中立，他並向議員對局長不當反應表達道歉。

陳信瑜在工會新春茶會上，要工會成員力挺黃珊珊才能讓她繼續當局長，談話遭錄音向國民黨多位議員投訴，國民黨團昨舉行記者會譴責陳行政不中立，卻反被陳嗆國民黨鼓勵東廠治國。柯文哲昨赴議會施政報告，藍綠議員對此杯葛議事表達不滿，最後未報告即散會。

柯文哲今早再次赴議會施政報告，秦慧珠要求報告前說明調查情況，另外她指出，昨有包括台北捷運企業工會、台北市工務局聯合會、台北市公務機關基層勞工產業工會、台北市自來水工會等7個工會發表聯合聲明，做了奇怪的操作，竟勇敢承認是指控國民黨鼓勵東廠治國是他們說的，但4個工會只有1個工會有參加茶會。

秦慧珠說，尊重工會自主權，但沒有參加茶會卻指控國民黨監聽、錄音、散布每個與會人員一言一行，恐怕涉及毀謗。

對此，柯文哲回應，將由政風處調查勞動局與所屬3個處是否涉及不法，人事處也會對涉及行政不中立調查與提出改善，他強調，議會監督市府天經地義，對於有不當反應表達道歉，後續調查會公開透明，只要有批評就會調查給交待。