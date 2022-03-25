網紅小玉涉嫌利用DeepFake軟體，將一眾知名女性藝人、網紅、民代等名人的臉合成在謎片女優身上，製造色情影片不法牟利，加入小玉設立的群組繳交會費就可以觀看這些合成影片，侵權行徑令人吃驚。小玉女友「笑笑」因罪證不足獲不起訴。而笑笑在消失長達5個月之後，昨晚（24日）在社群平台上宣布會把知道的事情告訴大家。

本名朱玉宸的26歲百萬訂閱網紅小玉，涉嫌利用AI深偽技術DeepFake軟體，將立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹、網紅「白癡公主、奎丁、蕾菈」等名人的臉合成在謎片女優身上，製成色情影片牟利，不法獲利1338萬餘元，新北地檢署16日偵查終結，依散布猥褻影像、加重誹謗、違反個資法等罪起訴朱玉宸和助理莊炘睿2人。

其中小玉的Youtuber頻道合夥人笑笑，被警方列為嫌疑人，後因罪證不足不起訴。她去年10月發文坦言，寫下「我的人生，因為他而精彩，也因為他而混沌」。「作為他多年的夥伴，我比誰都還難受，陪他經歷過大風大浪，也承受過各種千夫所指」，難過強調「如果我早知道他是在做犯法的事，一定會盡力阻止他，也許事情就不會發展到今天這樣」。

昨晚（24日）笑笑在社群平台歷經5個月總算現身，曬出一張自己的自拍照，模樣和以前肉感狀態不同，似乎整個人瘦了一圈，她寫下，「休息很長時間了，心情也慢慢調適好了，我知道大家想問什麼，我會把我知道的都告訴大家。」

似乎是要將自己所知道的內幕全部在直播中說清，她提到自己會在今晚（25日）直播，之後也會固定直播，慢慢恢復工作。底下留言有鼓勵，也有嘲諷「回來了就好，加油」、「這臉也太瘦，又是誰的臉被換過來了呀」、「會推出監獄公道伯嗎」、「笑笑瘦好多喔~」、「監獄仔呢，會同步播出嗎」。

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