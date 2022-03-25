18歲公民權攻防 賴香伶：若今天沒有過，就對不起年輕人。曾薏蘋截圖

立法院院會今天將處理18歲公民權修憲案，跨黨派立委今在議場外，身穿高中制服，與高中生團體舉行記者會；高舉「18歲公民權就是現在」牌子，向關鍵的國民黨立委喊話；民眾黨立委賴香伶說，若今天沒有過，就對不起年輕人

賴香伶強調，兩年前國民黨當時21位委員都有連署民眾黨版本，實在沒有理由不通過62票以上同意票，今天有一個黨基於莫名恐懼，對修憲遲疑，這個案子不需要恐懼、猶豫也不需要特別策略攻防，這代表年輕人心聲。

立法院兒少權利促進會會長王婉諭委員今邀集跨黨派委員及長期耕耘的台灣青年民主協會等民間團體召開記者會，呼籲立法院朝野各黨於「十八歲公民權修憲案」表決時出席，投下同意票。

立委王婉諭、邱顯智和賴香伶特別穿上高中母校制服，邱顯智特別穿上母校嘉義高中制服，並隔空向同為嘉中學長的國民黨團總召曾銘宗喊話，盼共同支持。

民進黨羅美玲表示，18歲公民能否投票，今天是最關鍵的一天，這群青年一樣要繳稅及服公民義務，所以當然也應該要有投票權，但台灣距離實在太遙遠很遺憾國民黨立委拒絕出席今天的記者會，呼籲國民黨進到議場投票，為年輕人投下神聖一票，還給青年時代一個自主權利。

賴香伶說，她第一年到國會，18歲公民權修憲案，國民黨當時21位委員都有連署民眾黨版本，所以他很樂觀，當年有連署的跨黨派立委，今天應該很快樂進議場投下神聖一票，兩年多在國會，今天要在立院表決，門檻很高，第一關出席一定要讓它通過，實在沒有理由不通過62票以上同意票。

她說，今天有一個黨基於莫名恐懼，對修憲遲疑，這個案子不需要恐懼、猶豫也不需要特別策略攻防，這代表年輕人心聲，這個案子是快樂、有希望的，第一關有政治考量，就是功虧一簣。

她打趣說，她和跟立委邱顯智一樣，找不到高中制服，「因為他變胖、我變老」。