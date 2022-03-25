【旅奇傳媒/編輯部報導】因應COVID-19疫情趨緩，鼓勵民眾走出戶外，享受大自然的明媚風光，桃園市政府風景區管理處繼前年首度推出慈湖水舞秀掀起北橫觀光熱潮，2022年升級推出「夜遊慈湖─水岸光影季」活動從即日起一連至6月15日止。

根據遊園統計，夜遊慈湖開幕3天共攬客約8萬人，因應遊客晚上活動結束很多人還坐在草地上的座椅聊天、吃東西，風管處宣布開放燈光到午夜12點。桃園市長鄭文燦表示，過去慈湖園區以中國觀光客為多數，近年發展夜遊慈湖品牌相當成功，讓遊客晚上來大溪老街、木博館、遊慈湖，不必與人擠車交通打結。

▲大溪慈湖紀念雕塑公園「2022夜遊慈湖-水岸光影季」演出至6/15。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

石門水庫溪洲轉運站的露營基地也是夜遊公園好去處，慈湖有很好生態園區、步道和造景，慈湖、頭寮、百吉營結合旅遊帶，可以白天走步道健行，夜遊慈湖參加光影季市集、聽音樂看表演，在這3個月活動，歡迎大家走出戶外來體驗桃園美好。

▲除了表演秀，還有串聯慈湖、百吉、頭寮的生態旅遊可感受不同大溪旅遊風貌。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

「夜遊慈湖─水岸光影季」活動於每晚6點30分至8點35分間，共上演7場光影秀，另規劃火舞、文創市集、集客活動、打卡拍照及表演等活動，並串聯慈湖、百吉、頭寮生態旅遊帶，感受不一樣的大溪旅遊體驗，桃園市政府也持續打造各區旅遊品牌，讓疫後桃園展現韌性，也展現魅力。

▲2022「夜遊慈湖─水岸光影季」以光雕及全息浮空投影方式，打造光影及數位科技感的慈湖。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

2022年慈湖水岸光影季以光雕及全息浮空投影方式，打造光影及數位科技感的慈湖，邀請光雕投影專業團隊為慈湖打造科幻又炫麗的虛擬世界傳送門；使用全息浮空投影方式，呈現泰雅勇士動畫；首創山景投影，利用山景為投影背景，使用與東京奧運同款雷射工程投影機，朝慈湖水岸舞台對面山景進行戶外投影；於銅像公園進行光環境營造，設置夢幻打卡區，邀請民眾體驗慈湖夜間的美。

並於慈湖廣場木棧道舉辦假日文創市集，規劃特色DIY、特色小吃、桃園在地伴手禮、環保二手用品攤位等；集客活動表演則包括小丑魔術、魔術泡泡、變臉秀、造型氣球表演、腹語表演等；夜間加碼表演將陸續推出火舞秀、LED舞蹈、原住民舞蹈、原住民樂團、日式太鼓等，民眾與舞台表演者互動，還有機會帶回限量LED七彩蠟燭小禮物，歡迎民眾6/15前一遊慈湖，感受絢爛之夜。

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