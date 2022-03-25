【旅遊經 洪書瑱報導】2022桃園國際風箏節將於明後(26、27)日，於大溪區中庄調整池景觀土丘登場，今年的活動以「鯨奇之旅」為主題。活動將以逾30隻的鯨魚風箏齊聚中庄景觀土丘上空，包括來自紐西蘭的16米大翅鯨和17米抹香鯨，還有10米虎鯨、鯨鯊、鯨魚等大型軟體風箏，為國內首次同步放飛最多數量和類別的鯨魚風箏展演，活動日每天下午3時30分起開放民眾自由放飛，現場風箏達人也將帶著他們自己設計的鯨魚風箏，屆時各式風箏在「天空之城」飛翔，讓會場天空相當熱鬧與熱情！

螃蟹(圖：桃園市政府觀旅局提供)

今年的活動以「鯨奇之旅」為主題(攝影：洪書瑱)

微風風箏(攝影：洪書瑱)

中庄調整池景觀土丘也可以溜滑梯(攝影：洪書瑱)

活動日，大溪中庄景觀土丘可賞風箏、放風吹，體驗草地野餐、沙坑滑梯和滑草等休憩活動，一起感受全新的「大嵙崁」親水生態與環保的休憩活動空間。許多外地人對「大嵙崁」這個名字可能相當陌生，其實就是「大溪」的舊名，而說道大溪的舊名，又有一連串的故事，其實最早大溪原叫「大姑陷」，是原住民語的「Takoham」音譯而來，有大水之意，後來漢人認爲「陷」字不吉利，就以地處河崁地形，取「崁」代「陷」成為「大姑崁」。同治四年（西元1865年）李騰芳中舉，鄉民爲彰顯科舉功名，又將地名改爲「大科崁」，光緒年間巡撫劉銘傳在此設立大嵙崁撫墾局，又將「大科崁」改成爲「大嵙崁」，最後在1920年，臺灣總督府才又將地名改為「大溪」，才沿用至今。

而民眾若前往大溪中庄景觀土丘欣賞千變萬化的風箏外，還能到附近景點順遊，為民眾搜羅五處不同景觀，以推薦品嚐當地韭菜特色料理──

一、山豬湖生態親水公園──

山豬湖位大漢溪古岸是一片面積達18公頃的濕地，園區可以免費進入，有雲荷池、雲天池、山影池、山澗池、水蓮池、水雲池等六座生態池，植物豐沛，如蘆葦、香蒲、紅樓花、青楓、楓香與大葉橄仁等，還有台灣特有種──台灣萍蓬草，園區昆蟲、鳥類、兩棲動物等生態豐富，約137種，昆蟲有紫斑蝶、青斑蝶、玉帶鳳蝶與螢火蟲等高達323種，是一座活脫脫就是一座戶外生態教室，而且這裡還可以觀察到大漢溪的地質景觀！

山豬湖一隅(攝影：洪書瑱)

山豬湖一隅(攝影：洪書瑱)

山豬湖一隅(攝影：洪書瑱)

台灣萍蓬草與玉帶鳳蝶(攝影：洪書瑱)

紫斑蝶(攝影：洪書瑱)

二、月眉人工濕地生態公園──

離山豬湖不遠，而且距大溪老街也僅10分鐘車程，經由月眉休閒農業區就可以來到這片有如仙境的月眉人工濕地生態公園。這裡於2019年時，種植了三百多棵的水生落羽松，雖然春夏落羽松展現綠意，但倒映在平靜的湖面上，還是獲得一池的寧靜之美！

月眉人工濕地生態公園(攝影：洪書瑱)

三、中庄攔河堰──

中庄調整池最具特色的「中庄攔河堰」工程，攔河堰將大漢溪水源引入調整池，閘門可於無電力狀態下自重倒伏，足以對抗風災時可能停電的危機，雖然是工程所用，但也像是一座人工瀑布般。

中庄攔河堰(攝影：洪書瑱)

四、中庄調整池──

中庄調整池位於大漢溪左岸，是臺灣一座備用水庫外，由於周邊無高樓大廈，四周坐擁田園美景，景色優美，適合早晨、黃昏休閒運動賞景，尤其九月雪──韭菜花花開時，更添美色！

中庄調整池(攝影：洪書瑱)

五、香草野園──

這一座有機香草園是由林家三兄弟接下父親農地後經營，經營農園、魚蝦養殖，自家培育的香草、食用花卉、蔬果等作物，供各大知名飯店、餐廳、中華航空等青睞，目前可在韭菜園體驗割韭菜、香草佛卡夏及韭菜青醬DIY，當然也可以草莓園農事體驗，活動含季節限定有機野園套餐等，每人＄750元。相關活動可至粉絲專頁查詢及報名，達一定人數甫開團。

韭菜園體驗割韭菜(攝影：洪書瑱)

香草佛卡夏DIY(攝影：洪書瑱)

韭菜青醬DIY(攝影：洪書瑱)

韭菜青醬DIY(攝影：洪書瑱)

一天的活動下來，也得祭祭自己的五臟廟，一定品嚐一下當地特色農產─韭菜，若可以也能來個韭菜全餐！推薦「唐山嬤ㄟ灶腳」，這間餐廳雖然甫成立四年，但卻在當地落地生根許久，甚至得追遡到「唐山過台灣」時期，台灣俗云「有唐山公，沒唐山媽！」，但陳氏家族的女太祖卻是極為少數又少數的唐山媽，遊客來此不僅可吃韭菜特色料理，如：韭菜軟絲、韭菜下水、芋香韭菜酥、韭菜蝦餅、韭菜米粉湯等及業者自己飼養的「招牌白斬雞」時，有機會不妨聽他們娓娓道來這中間的故事與長輩過往與辛酸！

唐山嬤ㄟ灶腳餐廳外觀(攝影：洪書瑱)

唐山嬤ㄟ灶腳餐廳一隅(攝影：洪書瑱)

唐山嬤ㄟ灶腳的特色料理(攝影：洪書瑱)

芋香韭菜酥(攝影：洪書瑱)

韭菜下水(攝影：洪書瑱)

招牌白斬雞(攝影：洪書瑱)

韭菜米粉湯(攝影：洪書瑱)