前幾天，天上的星象進入了以牡羊座為首的新循環，各種好運跡象紛紛接踵而至，當然也包含了工作事業上的好事來到，塔羅牌老師艾菲爾點名，天蠍座、金牛座、雙魚座、牡羊座的人上半年能在工作崗位上發光發熱。

第四名、天蠍座

天蠍座的工作宮位在五月有吉星金星降臨，加上上半年的日月食相，你的工作會迎來新的契機，無論是重拾工作熱情，找回對原本工作的初衷，或是有機會調動到其他單位，引領你用不同或是更寬廣的角度，來看待讓你覺得已經有些倦怠的工作。從現在開始，你可以回頭檢視過往的工作成果，你從中得到了什麼？未來想要創造什麼樣的工作生涯？諸如此類的問題不妨都思考一下，當屬於你蛻變的時機到了，你就知道該往哪個方向前進！

第三名、金牛座

金星在五月回歸到金牛座的命宮，這是一個讓你發光發熱的絕佳時機。個性低調總是默默耕耘的你，一時之間將被推上高峰，展現出你所累積的工作實力、正在行進的項目也完美收官結案，甚至是成功救援其他人的爛攤子，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。建議你這段期間，繼續保持你質樸的行事風格直到機會來臨，因為你永遠都不知道會有一份怎麼樣的禮物送到你的面前，當時機對了，儘管登上屬於你的舞台吧！

第二名、雙魚座

四月份木星與海王星即將攜手在雙魚座的命宮創造奇蹟，你現在正困擾著工作項目遇到的瓶頸、困難，使你感到停止不前與阻滯，或者是生命中出現難以抉擇的窘境，請別因為這樣就灰心喪志，當木星與海王星合力發威的時候，你會發現你變得腦袋清明、有源源不絕的靈感湧向你，請再重新檢視工作中卡關的部分，相信你會突然靈光一現想出解決方案、突破困擾已久的盲點，得以將工作推進到下一個階段，同時，你也有可能遇到不少嶄新的工作邀約。

第一名、牡羊座

四月份是牡羊座的生日月，加上的命宮五月迎來火星進駐、吉星木星換座到此，你的人生即將進入一個新的循環，有機會打破過去的工作成績、揮別曾經遭遇過的陰霾與阻礙，這時的你得以徹底發揮熱情天性，行動力十足的能量滿溢，工作起來更加得心應手、不少創意提案正在腦中成形，即便是面對客戶、上司領導，都能感受到你的活力與生命力，你不僅屢屢創造佳績、推進項目，甚至鼓舞著同事，引領整個工作團隊都進入絕佳狀態，所有人都看著你發光發熱，上半年所有的焦點都聚集在你身上。