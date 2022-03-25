【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲管處）為了延續去年舉辦「地景藝術饗宴」的熱度，2022年於七股遊客中心打造療癒新景點「六號小島」地景裝置藝術，即起開放遊客參觀。

▲「六號小島」在光線照射下，透過鏤空的幾何圖塊產生不同光影變化。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

位於臺61線西濱快速道路旁的七股遊客中心，以灰白幾何的特色建築地景吸引網美、婚紗業者前來取景，是濱海知名的攝影熱門景點。2022年增添新亮點地景藝術，以特色藝術為營造方向，由曾獲國際設計獎的藝術家陳昱良設計創作，於遊客中心景觀池打造水上裝置藝術「六號小島」，將七股鹽業歷史透過虛擬故事轉化成實體作品，期望傳達地方已被遺忘的鹽田地景變遷與曬鹽人故事。

陳昱良指出，「六號小島」所在位置剛好是80年前日治時期七股南鹽區的第六生產區，故以此命名。作品以七股鹽場的鹽業發展變遷為基底，詮釋七股曾經的魚塭徵收、鹽生產機械化、鹽田廢曬等居民心境與鹽工人生縮影，轉化成一座島嶼和小屋的水上裝置藝術，並且結合早期送海水進鹽田的「鹽風車」意向，傳達一種「寂靜美」的空間意境與被遺忘的鹽田故事。

「六號小島」由象徵鹽工人生單一筆直的60米長步道作為作品開端，連結一座直徑長15米的小島，宛如孤島上的小屋，於日昇日落陽光照射下，光線透過鏤空的幾何圖塊產生不同光影變化，而外觀「鹽」色代表製鹽的自然要素，陽光、海水與海風。

「六號小島」除了象徵地景快速變化外，提醒我們不要遺忘了自己的根跡和文化，並感謝曾經風光這片土地的鹽工們，也紀念七股作為臺灣天日曬鹽廢曬的休止符。

雲管處處長陳煜川表示，「六號小島」位於七股遊客中心旁景觀池內，是一處結合環境的水上裝置藝術，陽光、海水與作品倒影交織出空靈的環境氛圍，作品也隨日照時段的光影有不同變化與驚喜，盼能成為台61線新的拍照熱門景點，增加雲嘉南沿線觀光的趣味。另外也提醒遊客，景觀池的水位會隨潮汐變化而漲退，與摩西分海有異曲同工之妙，如水位漫淹過步道，請遊客勿進入。

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