負責照護台北一名老婦人的菲律賓籍家庭女看護指控，自己經常遭老婦80多歲的陳姓丈夫偷摸，最後再也忍受不了離職報警。由於刑事部分陳姓老翁獲判無罪確定；民事部分，台北地院簡易庭一審判決老翁免賠，但二審依照看護與仲介和老夫婦兒子間的對話，認定老翁有性騷擾，逆轉判決老翁賠償18萬5000元薪資損失及精神慰撫金確定。

菲籍女看護供稱，自己自2018年4月24日起，受雇於老夫婦的兒子，但是大約在4月26至28日間的某日凌晨5時許，老翁就陳趁她睡覺時摸她下體，同年5月9日凌晨5時許，再度摸她的下體，同年5月18日凌晨又跑來摸她胸部，過程有錄影蒐證。最後女看護身心受創離職報警，先由庇護中心安置，再轉換新雇主。

一審時，台北地院簡易庭認為，女看護對於老翁究竟是隔著棉被或內褲摸她下體等細節交代不清，且看護睡覺的單人床高度相當靠近地板，老翁年事已高，是否能靈活彎腰或蹲下出手性騷，被發現後轉身離開恐有疑問，因此判老翁免賠。

但二審北院重新檢視女看護在報案過程中的陳述，依照和仲介公司翻譯老師間的對話紀錄、蒐證影片，以及事後看護曾向老夫婦兒子，也就是她的雇主反映被性騷擾，認定老翁有出手摸人，判決老翁應賠償18萬5000元確定。