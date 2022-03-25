根據CNN報導，烏克蘭向美國列出了一份額外軍事援助的願望清單，裡面說明需要每天提供500枚刺針(Stinger)防空飛彈與標槍(Javelin)反坦克飛彈。另外還請求獲得兩種蘇系軍機各36架，其中一種是攻擊戰鬥機以及攻擊直升機、S-300防空系統等。

在新名單公布時，烏克蘭軍方聲稱面臨武器短缺，這引發了一些美國和北約(NATO)官員的反對，他們表示，已經有更多的軍事援助進入烏克蘭。自從3月7日以來，美國與其他盟國已經向烏克蘭提供了17000枚反坦克飛彈以及2000枚防空飛彈，從那時起，即使俄羅斯威脅要瞄準這些軍備，但包括美國在內的北約國家一直保持武器和設備援助暢通。

一位美國防官員表示，在2月底批准的3.5億美元軍事援助計劃中的最後一批已在過去幾天內送至烏克蘭，接下來兩項總額達10 億美元的援助計劃也已經開始抵達。他還說明，軍事裝備的運送從多個邊境關口進入烏克蘭之前，需要「多天多次飛行」才能抵達。

在周三時英國也宣布，英國宣布將向烏克蘭運送包括反坦克飛彈在內的6000多枚飛彈，並為烏軍提供約 3300 萬美元的財政支持。

一些國會議員認為，美國應該盡快向烏克蘭提供他們要求的武器。來自內華達州的民主黨參議員羅森（Jacky Rosen）上週末訪問了波蘭和德國，他說:「他們需要所有的工具，不僅要在戰爭中生存，還要贏得戰爭，所以我們應該為他們提供空對地導彈、無人機，以及所有的軍事支持。」