台南市33歲黃姓男子獨自挑戰旗山、美濃區著名的「旗靈縱走」登山路線，因天色昏暗加上路況不熟，不慎滑落山坡，起身後卻誤入小徑，迷路在荒郊野嶺，趕緊報警求救，警消6人沿著登山路徑展開地毯式搜尋，耗費2個多小時後，終於在元帥宮後方登山步道約1公里處邊坡，尋獲孤立無援的黃男。

警方表示，黃姓男子3月23日晚間7點打電話報案，宣稱自己攀登「旗靈縱走」不小心滑落山坡，沒有受傷，但因多次嘗試爬上邊坡都失敗，且迷途不知處在何方，請求警方前來救援。

警方會同消防人員共6人沿著黃男提供的登山路徑展開地毯式搜尋，並透過他提供的地理環境特徵推測其所在位置，歷經2個多小時後，在晚間近10點終於在元帥宮後方登山步道約1公里處邊坡，找到黃男。

黃男看見警方終於鬆口氣，緊急向員警呼救，員警上前發現他體力不支，立即將他攙扶，黃男表示，當天下午2點獨自前往旗山區旗尾山登山，打算到美濃區靈山，挑戰著名的「旗靈縱走」登山路線，並沿途欣賞美景，沒想到路況不熟，滑落山坡，迷失在山區。

他形容自己在等候警方到來期間，內心十分緊張焦慮，由於身上沒帶食物，只好以水補充體力，警方見他驚嚇過度，攙扶他下山，並開巡邏車載他返回旗尾山停車場，解除一場危機。