第三十一屆時報金犢獎國際競賽，是全球華人地區歷史最悠久，覆蓋範圍最廣的青年創意奧斯卡，2022年攜手台新銀行公益慈善基金會所舉辦的：第13屆「您的一票，決定愛的力量」公益活動，將集結超過五十萬師生的力量共同為活動進行主視覺創作，除了走過全台數十所大專院校、提高台新銀行公益慈善基金會能見度外，也讓台灣眾多小型社福機構得以成長，並為SDGs世界永續指標、企業ESG共同邁進。

「您的一票，決定愛的力量」活動即將邁入第十三屆，台新銀行公益慈善基金會以「給釣竿替代給魚」的原則，讓許多中小型社福團體不單是被動的被援助者，更是成為能自己宣傳、曝光的自救者，結合各界資源挹注中小型社福團體，除了使台灣的公益資源得以被合理分配外，也促使社福團體更能具備長期規劃、執行社會慈善、公益事務之能力，使其終能實現經濟自立之願景。

文化大學校園創意分享會，邀請台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛上台分享。(圖/時報獎執委會提供)

時報金犢獎國際競賽系列活動熱烈進行中，目前已累積超過20所大專院校進行校園分享會，其中台新銀行公益慈善基金會也與金犢獎一同走入數十所學校，讓學生可在學期間便能與業界接軌，進而運用自身所學、透過競賽方式回饋社會，以累積堅實的實戰經驗。台新銀行公益慈善基金會執行長郝名媛也蒞臨分享會現場，身為教師與執行長身分的她，也強調學生在參與公益活動後，了解到愛是在別人的需要上，看見自己的責任，因為需要，所以學習，同時也能提升學生在學習時的滿足感、成就感以及自信心，讓這份愛心可以不斷傳遞下去。

校園創意分享會合影。(圖/時報獎執委會提供)

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十七道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 「中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂」設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽：