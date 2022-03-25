高雄智慧城市展開幕，台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)集發表全方位的人工智慧應用。包括智慧醫療南部醫學中心聯盟、從都市到鄉村智慧觀光元宇宙、衛武營與雅婷共創藝術三大主軸。

創辦人杜奕瑾指出，參與高雄智慧城市展只是落地南台灣的第一步。去年台灣人工智慧實驗室與高雄市政府、高雄醫學院、高雄長庚、高雄榮總、高雄義大等南部醫學中心一同共同籌組「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，在符合法規前提下，透過去中心化的聯合學習演算法，達到「院前、 到院中、到院後」的全面醫療需求，並針對腦心重症、健康關懷、智慧就醫、智慧照顧等24項智慧醫療項目，催生最合宜國人使用的醫療AI。

對於台灣人工智慧實驗室組成南台灣醫學中心聯盟的展望，高雄副市長林欽榮表示，高雄聯合學習智慧醫療聯盟是上下游整合的計畫，包含陳其邁市長及整個高雄市府團隊都非常關注且重視。

今年年中，台灣人工智慧室將正式進駐高雄亞洲新灣區成立研發中心，透過智慧醫療實證場域，建立跨院聯合學習驗證平台，並運用平台成果進行軟體醫材確效機制，加速軟體醫材SaMD產業化加速途徑，帶動高雄智慧醫療產業發展與AI臨床落地應用。

林欽榮副市長進一步說明，高雄市府全力支持聯盟打造穩固的商業模式與產業分潤，並在不久的未來將聯盟研發的AI智慧醫療方案推向國際，讓台灣強盛的醫療產業如虎添翼。並更透露，除了走向國際也將推動與高雄市衛生局、消防局等局處合作，真正實踐在地化，嘉惠高雄市民健康福祉。