俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家發動全面經濟制裁，許多俄羅斯銀行的歐洲分行也被迫關門大吉，近日俄羅斯第二大銀行俄羅斯外貿銀行（VTB）轉投資的RCB銀行（前身為俄羅斯商業銀行）突然宣布進行清算，動盪的局勢使其決定關閉業務轉型為資產管理公司，有高達28億歐元（約台幣883億）的客戶存款將退還或轉移至其他銀行，此事引起歐洲央行注意，甚至派出一位臨時管理人監控RCB的清算過程是否存在不法行為。

綜合外媒報導，一個月前俄烏戰事開打時，當時RCB銀行宣布塞普勒斯股東已經收購VTB銀行之前持有的46.29% 股份，切割與俄羅斯的關係，然而周四該銀行又宣布，目前動盪的地緣政治形勢，讓他們不得不更改戰略，決定撤出銀行業務，轉變為受監管的資產管理公司，並確保客戶的利益得到保障。

RCB在2020年底擁有49億歐元的資產，若退出銀行業務，將歸還28億歐元的客戶存款，或將轉移至另一家銀行，該銀行強調，各部門會盡快與客戶聯繫，通知他們結清帳戶，6月後到期的定存將全額返還並計算利息。

即使如此，歐洲央行仍決定指派一位臨時管理人監控RCB的清算過程是否有違法狀況，有知情人士透露，央行官員長期以來一直擔心RCB的商業模式及RCB與俄羅斯的利益關係，敦促RCB加強洗錢防治工作。

事實上，巴拿馬文件先前曾揭露，RCB在2008至2013年間向隸屬於英屬維京群島的海外公司Sandalwood Continental提供超過8億美元的無擔保貸款，而該機構則與俄羅斯商人Sergei Roldugin有聯繫，Sergei Roldugin則是普丁的密友，因此懷疑普丁透過RCB洗錢，對此，RCB則否認有此交易。