台南麻豆堆高機衝入田中翻覆 駕駛命危送醫 10:342022/03/25 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 麻豆發生堆高機翻覆意外，駕駛命危。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麻豆發生堆高機翻覆意外，駕駛命危。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 台南市麻豆區一處產業道路今日上午8點多發生一起堆高機翻覆意外，台南市消防人員到場時發現駕駛被壓在翻覆車體下動彈不得，經動用吊車救出後，駕駛已無生命跡象，送醫搶救中，事故原因正由警方調查中。 據了解，出事現場道路狹小，附近一家螺絲公司老闆表示，傷患為公司員工，不知堆高機為何會駛落田中，詳細原因由警方釐清。 東航空難尋獲黑盒子 機師健康良好 遊覽車駕駛工時 最多11小時 #堆高機翻覆 #台南市 #麻豆 #堆高機 #翻覆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南六甲區曾文街自來水爆管 水公司緊急搶修 15:412022/03/24 寶島 苗栗落石砸落車窗破大洞 駕駛重傷骨折 血跡染車身 21:092022/03/24 社會 南市前議長賴美惠涉詐助理費30萬交保 1助理聲押1交保 08:432022/03/24 社會 涉詐領助理費 南市前議長賴美惠交保 04:102022/03/25 地方新聞 《傳產》重大建設將宣布 這都房市後勁足 16:382022/03/24 財經 學生爸高雄上班染疫 台南2校急停課 市府下午說明 10:002022/03/24 生活 酒駕又害命 台中婦人遭撞爆頭慘死 駕駛落跑全身酒氣被逮 09:032022/03/25 社會 大貨車恍神逆向來 臨停自小客女駕慘遭撞離20公尺遠 09:532022/03/25 寶島 台南寄通知單給6000名酒駕黑名單 提醒勿觸法 12:162022/03/23 社會 麻豆傳媒AV團隊大陸被捕！3團隊年拍50片獲利超過2000萬 20:432022/03/23 社會 北市萬豪酒店外爆離奇槍擊 男疑上錯車怒開千萬賓利1槍落跑 16:112022/03/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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