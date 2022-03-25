麻豆發生堆高機翻覆意外，駕駛命危。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市麻豆區一處產業道路今日上午8點多發生一起堆高機翻覆意外，台南市消防人員到場時發現駕駛被壓在翻覆車體下動彈不得，經動用吊車救出後，駕駛已無生命跡象，送醫搶救中，事故原因正由警方調查中。

據了解，出事現場道路狹小，附近一家螺絲公司老闆表示，傷患為公司員工，不知堆高機為何會駛落田中，詳細原因由警方釐清。