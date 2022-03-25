NVIDIA（輝達）宣布正式推出NVIDIA Jetson AGX Orin開發者套件，這是世界上功能最強大、體積最精巧又最節能的人工智慧（AI）超級電腦，適用於先進的機器人技術、自主機器及新一代嵌入式與邊緣運算裝置。

Jetson AGX Orin每秒可進行275兆次運算，處理能力較前一代Jetson AGX Xavier高出八倍以上，並且維持與前一代相同的小巧尺寸及針腳相容性，以及相似的售價。Jetson AGX Orin搭載NVIDIA Ampere架構GPU、Arm Cortex-A78AE CPU、新一代深度學習和視覺加速器、高速介面、更快的記憶體頻寬及支援多模態感測器，可支援多個同時運作的AI應用程式。

NVIDIA嵌入式與邊緣運算部門副總裁Deepu Talla表示，AI改變了製造業、醫療照護業、零售業、運輸業、智慧城市和其他重要的經濟產業，對處理的需求不斷激增，促使百萬名開發人員與超過六千家公司改用Jetson。Jetson AGX Orin將進一步推動整個產業打造新一代機器人和邊緣AI產品。

採用Jetson AGX Orin的客戶可以使用完整的NVIDIA CUDA-X加速運算堆疊、NVIDIA JetPack SDK、NVIDIA NGC目錄裡預先訓練好的模型，還有用於開發及最佳化應用程式的最新框架和工具，像是Omniverse上的NVIDIA Isaac、NVIDIA Metropolis與NVIDIA TAO Toolkit。這麼一來便能降低部署高品質AI所需的時間與成本，讓開發人員得以取得其所需最大、最複雜的模型，以解決3D感知、自然語言理解、多感測器融合等領域對機器人和邊緣AI帶來的挑戰。