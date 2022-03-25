NVIDIA（輝達）宣布為旗下CUDA-X函式庫、工具和技術推出超過60項更新，這些函式庫、工具和技術用於眾多學科，將顯著提高CUDA軟體運算平台的效能。

這數十項更新內容已可供下載，進一步鞏固CUDA作為業界最全方位平台的地位，開發人員者能夠在這個平台上打造加速應用程式，以因應高效能運算領域的挑戰，如6G網路、量子運算、基因組學、藥物開發和物流最佳化等領域的研究，同時推動機器人技術、網路安全、資料分析等領域的發展。

CUDA平台自2008年推出以來，下載量已超過3,300萬次，光是在2021年的下載量就達800萬次，三年內成長了三倍。

NVIDIA開發者計畫部門副總裁Greg Estes表示，人工智慧（AI）與加速運算的創新推動了科學領域的重大突破性成果，且幾乎在各行各業中皆創造出新的應用程式和服務。NVIDIA推出的這些更新內容，讓研究人員和開發人員更能輕鬆發揮CUDA的強大實力，透過我們的平台中取得最佳成果。

眾多建構在CUDA上的NVIDIA AI、高效能運算及繪圖平台，提供了各種軟體開發套件和工具，是在多個應用領域中發展出更高效能和加速演算法的核心。透過這些SDK，開發人員、研究人員和資料科學家便能輕鬆運用NVIDIA這些先進平台的力量，解決運算、演算法和科學相互交錯所形成的各種超複雜難題。