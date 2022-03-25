26歲鮮肉男星吳念軒，外型陽光可愛，有著185公分高挑身材，出演過多部愛情偶像劇，深受女性粉絲歡迎，感情世界向來是外界矚目的焦點，曾與女星吳心緹有過一段情，兩人傳出分手消息後，他也真心祝福女方發展，近日他的感情又有新進展了，昨日無預警曬出與女友的甜蜜合影，閃瞎眾人。

吳念軒24日晚間在IG自爆已有穩交對象，配圖照片中除了有帥氣的男神本尊，還有一隻毛茸茸的小狗，他對此展開說明，向大家公布感情狀態，還深情地對著「情人」告白，他感性地說道「穿越時空，原來你是我上輩子的『情人』，my daughter」原來，這名幸福女友正是他今年2月，才宣布收養的可愛小狗Takila(龍舌蘭)。

事實上，吳念軒曾談及收養Takila的經過，回憶起初次見到女兒，點滴湧上心頭，「臉有點腫腫醜醜的還有大小眼，但說也奇怪，不哭不叫頭也不扭，就直勾勾的盯著我」他看了10秒，心裡想著這是不是就是註定好的緣分，於是他笑著問她說，「那，你跟我回家了唷？」接著就把她抱到懷裡，直到今天。

這篇幸福貼文一經發文，引起網友廣大回響，紛紛刷出一排愛心並湧入祝福，留言寫下「好有愛有夠可愛！！！」、「開始有父女像」、「隔著螢幕也能感受到滿滿的父愛哦！！」、「幸福的爸爸」此外，這篇貼文還吸引到3600位網友點讚道賀，有了這麼棒的寶貝女兒。