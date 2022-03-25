PEUGEOT 5008王者風範 大氣洗鍊

PEUGEOT運動休旅車家族中，2008是五人座小獅子、3008是車格略大的雄獅子，擁有七人座寬廣乘車空間與大氣洗鍊外型的5008是獅子王。這次試車遇上天候不佳，但品牌著名的貓科動物家族識別設計，陰雨中也難掩其王者風範。

相較前代以頭燈造型展示獅王獠牙的方式，廠方這次以兩道LED日行燈自頭燈組向下延伸的做法，不但讓獅王獠牙更長也更加明顯，水箱護罩向左右延伸、由粗轉細的橫線造型則有如獅王鬍鬚，若由車輛正面看去，猶如獅口微張，閃爍著銳利獅牙，獅王特徵不言而喻。

珍珠白車色顯露獅王風采。（陳大任攝）

水箱護罩上的品牌圖騰。（陳大任攝）

安全項目全數標配

PEUGEOT 5008車系有1.5L柴油（130hp/300Nm）、1.6L汽油（180hp/250Nm）兩種動力，再依不同配備提供6車款，價格從159.9萬元起至181.9萬元。試駕車為售價159.9萬元的5008 1.5L BlueHDi Allure，與頂規版5008 1.6L PureTech GT Cielo的差異除了動力系統，頂規版還多了Park Assist自動駐車輔助、Visiopark 2多模式自動切換駐車鏡頭、Focal 10組揚聲器與12聲道頂級音響系統、PEUGEOT FULL LED頭燈，以及具有多模式按摩功能的真皮座椅。

駕駛導向i-Cockpit科技座艙。（陳大任攝）

小盤徑附換檔撥桿的方向盤。（陳大任攝）

排桿造型相當搶眼。（陳大任攝）

果嶺式的平整化地板。（陳大任攝）

後座空調出風口可調整風量，下方有2個USB充電插孔。（陳大任攝）

第二排座椅獨立調整。（陳大任攝）

前座椅背附加小餐檯。（陳大任攝）

第三排座椅空間合宜。（陳大任攝）

行李廂最高可達1940L。（陳大任攝）

雖然試駕車與頂規版有22萬元價差，但實際試駕印象一點也不陽春，首先，主動、被動安全項目全數標配，時下最夯的ACC主動式定速巡航、ASB主動式煞車輔助、BSM盲點偵測、FCW前方碰撞預警、HBA智慧型遠近頭燈、LKA車道維持也都是標配，車窗貼心採用染色隔熱玻璃，車門也附加遮陽簾，雙前座為AGR背脊健康座椅，半皮半布的樣式很有時尚感，尾門亦標配電動感應啟閉功能。

實際試駕，1.5L柴油引擎提供充沛的扭力勁道，受惠於廠方在底盤懸吊系統的調校成果，車身動態表現讓人滿意，同時還能兼顧乘客的舒適性，尤其在山路上特別能展現出獅王的運動感，讓感性與理性的平衡在5008上發揮得淋漓盡致。