不出所料，受到能源成本大漲推升，東京3月核心CPI(消費者物價指數)又上漲，且漲幅還創下兩年多新高。

專家學者認為，東京現在要煩惱的不是新冠病毒，而是大宗物資一直漲不停，景氣可能會被拖垮。

日本最新官方資料，剔除波動較大的鮮食產品，但包括能源的東京核心CPI，繼2月上漲0.5%之後，3月年增0.8%，漲幅創2019年12月以來最大，且高於市場預期值0.7%。

日本首都東京的消費者通膨指數，一向都被外界視為整個日本的物價走勢指標，故參考性極高。

在日本這份經濟數據中，能源價格暴漲26.1%，創41年來最大增幅，是推升東京3月份核心CPI大漲主因。同時，從食物甚至到各類服務相關項目，全都是漲升一片。

假如計算包括生鮮食物，東京3月CPI更是年增1.3%，創2019年4月以來最高。還有，若不是手機費降價，東京最新的物價指數還會多增1.08點。

為了拚經濟，日本政府下周將公布新的景氣刺激計畫，包括針對燃料等各式補助方案，就是要讓當地民眾的日常生活比較好過一點。