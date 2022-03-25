臺企銀(2834)旗下臺企銀管理顧問攜手策略合作夥伴共同成立曼尼托克管顧，宣布籌集國內首檔以投資文創產業及藝術科技為主的私募股權基金「曼尼一號」，預計籌集10億元，為具潛力的文創及藝術科技業者新增資金取得管道，增加產業在國際市場競爭力。

臺企銀董事長林謙浩表示，臺企銀透過旗下創投持續發掘各產業明日之星進行投資，與破億票房電影「角頭」幕後推手的巧克麗娛樂、國際知名品牌前驅設計師黃偉豪（Daniel Wong）投資的獨角獸合作提升國家文創行銷國際軟實力，三強聯手盼為國內文創挹注新活水。

曼尼一號將聚焦投資台灣「數位影視IP產業」、「文創藝術科技產業」及「數位文創影藝平台」等三大面向，投入優質影視IP開發並延續未來各種應用，培養更多優秀文創人才，讓影視技術再升級。

其中，近年影音串流平台（OTT）崛起，影視產業日益加強與數位化科技結合，因此文創藝術科技產業，如結合元宇宙（Metaverse）等虛擬技術及軟硬體科技的潛力新秀，亦是曼尼一號重點投資方向。

臺企銀長期致力文創發展，知名成功案例包括「海角七號」、「賽德克巴萊」、「雞排英雄」等電影製作，並擴及各類文創領域提供融資服務，截至2022年2月底，創意產業貸款餘額達260億元。

另外，臺企銀配合政策推行「文創產業青年創業及啟動金貸款」、「加強文化創意產業升級轉型貸款」等貸款，2021年亦舉辦多場說明會，協助業者取得所需資金及貸款利息補貼，真正落實對國內文創產業扶植。