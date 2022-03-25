國防部為強化後備戰力，推出為期14天的「史上最硬教召」，但有特戰單位的志願役士兵「阿忠」發表一封公開信給總統蔡英文，質疑為何當了2年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？據了解，軍方交辦了解此事後，發現阿忠沒有缺少個裝問題，只是拿到的是較舊的堪用品，且在其投書期間疑似因為不滿長官以「演訓」為由，不同意他請假參加木球鑑定而投書爆料。

不過此案經過軍方了解後，阿忠並沒有所謂缺個裝的情況，但發現阿忠在投書期間，曾不滿長官以「演訓」為由，不同意他請假參與木球比賽鑑定。另經了解，阿忠未獲准假一事，後因有立委關切，軍方也火速協助，最後順利讓該位特戰兵完成請假相關程序，並沒有影響其鑑定。

據了解，阿忠去年才服役，至今服役不到1年，並非服役2年，而其所謂沒發到戰鬥個裝是誤解，經過清查，其實都有發放，但確屬庫存堪用品的舊品，引起他的不平。

根據了解，目前阿忠所待的單位，正在進行400公里年度重大山隘行軍演訓，但行軍出發後，阿忠曾請事假要去參加木球比賽，長官也准許，目前阿忠也返營參與，在軍中處遇絲毫未受影響。

阿忠的公開信曝光時，陸軍司令部曾緊急回應，戰鬥個裝籌補規劃，係依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性，逐年編列預算，委軍備局生產、依序換裝，預於113年完成撥發。迄110年度，已依計畫換裝約70%，並建立庫儲存量，以利申補作業。

陸軍司令部強調，陸軍已明令宣導私購裝備不符軍規標準且不被允許。航特部針對任務短缺裝備，已協調地區補給庫提供堪品予單位人員；針對欠撥裝備，均完成申請，俟獲撥後即配發個人使用。