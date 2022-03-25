壽險業投資俄羅斯債券，傳來正面消息。據壽險業者表示，21日俄羅斯債券應付利息，已順利進入投資銀行帳戶，且是以「美元」方式付款，即俄債違約風險下降，同時未出現以盧布支付的匯率風險，若本月28日及31日的兩次債息亦正常支付，則五大壽險金控有機會減少認列俄債預期信用損失、甚至有損失回轉。五大壽險金控旗下子公司2月已預先認列俄債預期損失99.3億元。

壽險業者表示，目前看來俄羅斯盡力以美元、如期支付每次債券利息，且市場上對俄債的違約預期大幅下降，避險工具CDS（信用違約交換）報價已大幅回落，代表風險減小，對壽險公司3月季報的影響，看來「極為正面」。

依金管會統計，1月底時壽險業投資俄羅斯債券會計價值有新台幣1,380億元，另有2億元俄國股票，到2月底時，因俄債價格波動，整體曝 險已降到1,149億元。

其中五大壽險金控下子公司，即國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽2月底持有俄債的會計價值為867億元，且在2月已認列俄債預期信用損失99.3億元，除了台壽有表明是會再看3月付息情況，決定是否再增認信用損失金額，其餘四家都是以一年內都無法拿到利息，且本金可能有損失的方式，較大幅度認列預期損失金額。

但據壽險公司透露，俄債在本月16日有較大筆的付息，約1.17億美元，全數以美元付息，且在21日左右進入投資銀行帳戶，即投資人可以安全拿到利息，這部分國內壽險業約可拿到新台幣數億元的利息。

21日要付的利息較少，且債券有可改以盧布支付的條款，原本傳出是要用盧布付息，但今日有壽險公司「驚喜」發現，俄羅斯21日的利息亦是以美元支付給境外投資人，且已安全進入投資銀行，這次國內壽險公司拿到的金額較小，大約1億～2億元。

接下來就是28日亦有盧布支付條款，與31日還有一次付息時機，壽險業者將持續追蹤每次付息情況，並與會計師商量會計帳將如何反應。