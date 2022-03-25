NVIDIA（輝達）宣布推出專為大規模數位孿生（digitalt wins）而設計的運算系統NVIDIA OVX。

專為運行複雜的數位孿生模擬作業而打造的NVIDIA OVX將在NVIDIA Omniverse中運行。NVIDIA Omniverse是3D設計協作與模擬的平台，能提供即時、符合物理定律且精準的真實世界模擬。

OVX系統結合高效能GPU加速運算、繪圖、人工智慧（AI），以及高速存取儲存裝置、低延遲網路和高精度時間等功能，提供能打造符合真實世界的數位孿生所需之效能表現。OVX將用於模擬複雜的數位孿生，打造整棟建築物、工廠、整座城市，甚至整個世界的模型。

NVIDIA專業視覺化部門副總裁Bob Pette表示，符合物理定律的數位孿生將是未來的設計與建造模式。數位孿生將改變各產業及企業的計畫方式。OVX系統組合能夠驅動各產業打造即時、永遠保持同步的真正工業規模數位孿生。

設計師、工程師和企劃人員將能透過OVX打造符合物理定律的數位孿生建築物模型，或建立大規模又真實的模擬環境，並精準同步實體與虛擬世界的時間。企業可將多個自動化系統在同一時空中進行互動，並評估和測試複雜的系統及流程，以最佳化、擴大或建立更高效的工廠和倉庫，亦或在真實世界中部署機器人及自動駕駛車前先行進行訓練。

在《德國數位鐵路》(Digital Rail for Germany)倡議中，德國鐵路網（DBNetze）使用Omniverse來建立德國國家鐵路網的數位孿生模型，以訓練自動列車運行系統，並透過AI增強預測分析功能預測列車運行的意外情況。

德國鐵路網鐵路數位化部門負責人Annika Hundertmark表示，使用逼真的數位孿生模型來訓練和測試AI列車，將有助於我們開發更高感知度的系統，最佳地偵測事件並予以反應。在我們目前進行的專案中，NVIDIA OVX將提供我們所需的規模、效能和運算能力，為密集的機器學習開發作業生成資料，並運作這些極為複雜的模擬和場景。

OVX伺服器由8個NVIDIA A40 GPU、3張NVIDIA ConnectX-6 Dx200Gbps網路卡（NIC）、1TB系統記憶體及16TB NVMe儲存裝置組成。OVX運算系統規模可由8台OVX伺服器組成的單一網繭（pod），擴大到使用NVIDIA Spectrum-3交換器結構來連結32台OVX伺服器而組成的單一OVX SuperPOD，或是多個OVX SuperPOD，以加速大規模的數位孿生模擬作業。

OVX解決方案是經測試和驗證的NVIDIA認證系統，能夠提供必要的效能、可管理性、安全性和可擴展性。NVIDIA與OEM系統建置業者將攜手對NVIDIA OVX解決方案和Omniverse軟體提供全方位的企業級支援服務。