Kroger與NVIDIA（輝達）宣布將展開策略合作，透過人工智慧（AI）應用程式及服務重塑購物體驗。

美國最大的生鮮雜貨零售商Kroger與NVIDIA將合作成立最先進的AI實驗室和展示中心，以擴大Kroger的鮮食計畫、改善運輸物流，並透過數位孿生（digital twin）模擬技術，打造更美好的店內購物體驗，利用虛擬模型精準反映商店的陳列及其他營運業務。

Kroger技術轉型與研發部門副總裁Wesley Rhodes表示，我們與NVIDIA的合作將支持Kroger FreshforEveryone的承諾。我們期待更深入地瞭解AI和資料分析技術，將如何進一步推動我們隨時隨地提供所有商品給顧客的計畫。

該實驗室將坐落於Kroger位在辛辛那堤（Cincinnati）的企業總部。該實驗室將使用針對零售業的NVIDIA AI Enterprise軟體套件、用於打造數位孿生模擬內容的NVIDIA Omniverse Enterprise，以及用於探索最佳物流路徑的NVIDIA cuOpt。起初在安裝時將採用九套NVIDIA DGX A100系統、NVIDIA InfiniBand網路和NVIDIA RTX工作站，以對Kroger在全美近2,800間店面蒐集各項後續可採取行動的透析見解。

NVIDIA零售部門副總裁暨總經理Azita Martin表示，NVIDIA與Kroger在AI與數位孿生方面的合作，將進一步擴大Kroger在數位技術領域的領先地位。Kroger早已讓顧客在店內購物時享有美好的體驗，以及快速的宅配服務。加上NVIDIA的AI技術，無論是在實體店面或網路購物，消費者都能擁有更加個人化的體驗。