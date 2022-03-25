就算公牛當家射手拉文25日攻下全場最高39分，可惜面對麥科倫、葛拉漢兩名鵜鶘後場主力攜手轟下55分的凶猛火力，公牛最後仍以109比126不敵地主鵜鶘，鵜鶘搶下本季第31勝(42敗)，戰績再次追平湖人，卻因暫時擁有對戰優勢，鵜鶘超越湖人成為西區第9。

雙方上半場打得很膠著，公牛靠著懷特上半場結束槍響的壓哨三分球，把比數追成62比63緊張局面，甚至打完前3節，雙方仍然只有1分差距，但整個局勢卻被地主鵜鶘率先打破，靠著小蘭斯與阿瓦拉多兩人攜手，鵜鶘打出9比0攻勢。

眼見分數轉眼被拉開，公牛只能趕緊換回主力應急，可惜少了左腿拉傷的迪羅薩，公牛進攻還是圍繞在拉文身上，鵜鶘趁機擴大領先到兩位數，甚至來到讀秒階段，公牛提前放棄，喊出暫停換下所有主力準備下一場比賽，畢竟大勢已去。

鵜鶘今天以葛拉漢轟下30分最高，麥科倫也拿25分、6助攻，瓦蘭丘納斯16分、19籃板，阿瓦拉多替補拿下15分，才剛傷癒復出的小蘭斯9分；公牛除了拉文攻下全場最高得分，懷特也替補拿下全隊次高23分，武切維奇16分、9籃板，卡魯索11分。