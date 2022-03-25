消息人士透露日本軟銀集團擬選擇美國高盛集團作為安謀（Arm Ltd）赴美首次公開發行（IPO）的主承銷商，預計這家英國晶片設計公司的估值將高達600億美元。

因無法克服來自美國和歐洲的監管阻力，軟銀以400億美元將安謀賣給輝達的交易在上個月破局。軟銀此前已經表示，可能讓安謀在2023年3月前在那斯達克市場上市。

消息人士透露，過去幾周軟銀已經和數家投資銀行就安謀赴美上市案進行協商，並要求他們承諾提供信貸額度。高盛承諾多少信貸額度，目前尚不得而知。

彭博社上個月曾報導，軟銀正尋求銀行就安謀上市案提供80億美元的保證金貸款。

惟消息來源亦表示，軟銀讓安謀赴美上市的計畫仍取決於市場情況，也有可能選擇半途退出。

軟銀、安謀和高盛均對此消息表示不予置評。

根據軟銀此前發布的數據，受惠於強勁的晶片需求，安謀前三財季（截至2021年12月底）淨營收大幅成長40%，達到20億美元。雖然亮眼的業績表現給安謀的IPO帶來好兆頭，但短期內仍無法彌補軟銀失去輝達這筆交易的損失，因為按照雙方的現金及股票合併協議，輝達股價飆漲一度讓安謀的身價突破800億美元。