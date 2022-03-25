大學選系攸關未來職涯發展。一名網友表示，醫牙電法商屬於就業導向的科系，但其他偏向學術類的科系，畢業以後到底能幹嘛？引起網友熱議，其中被人點名最多次的就是哲學系，大家幾乎無法想像哲學系畢業能做什麼。

一名網友今在PTT上發文說，醫牙電法商是很典型以就業為導向的科系，但是偏學術類的科系，像是文史哲、物理、化學和生物等，未來就業面較不明確「出路很廣」。對此，他很好奇念什麼科系最容易被問到「念這個以後要幹嘛？」

不少文學院的科系都被點名，但「哲學系」絕對是冠軍，多數網友認為雖然文組科系的出路不明確，但與國高中科目相關的科系，畢業後可選擇去當老師，但是哲學系真的不知道可以做什麼？「哲學系，以後當哲學家」、「哲學系一般人哪知道他可以幹嘛」、「絕對是哲學系」、「哲學吧！」

除了哲學系之外，數學系也被許多人點名，但不少網友為其平反說，數學系畢業以後的出路蠻多的，不管是去當老師，或是現在有蠻多需要後台運算的工作，其實蠻好賺的。另有網友則搖頭大嘆，一推人把大學當成職訓中心看，根本沒有尊重每個學科，實在很不可取。