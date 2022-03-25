東航廣西空難進入到第五天，搜救行動持續中，根據《東網》報導，25日搜救現場已得到確認，兩部「黑盒子」中的第二部飛行數據記錄器（FDR）已被成功找到。不過《新華社》指出，第二個黑盒子尚未尋獲，救援現場仍在積極搜尋中。

飛行數據紀錄器可記錄時長達25小時左右，詳盡記錄約1000個參數，包括高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如油門等重要參數。

而稍早23日現場尋回的第一部「黑盒子」駕駛艙語音紀錄器（CVR）。根據大陸《航空知識》雜誌主編王亞男估計，約10至15天才能獲得黑盒的初步分析報告，但要形成事故調查報告的最終結論，或需更長時間。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，最先尋獲的黑盒是駕駛艙語音紀錄器，已於當晚送往北京解碼分析，不排除儲存記憶體受損。

中國民航科學技術研究院航空安全研究所所長兼中航協航安委總幹事舒平表示，如果「黑盒子」情況尚好，一般會送到政府指定的民航專業機構實驗室進行譯碼分析；如果損傷較嚴重，則要先送到設備原製造廠修復。

據了解，駕駛艙語音紀錄器錄製機艙內的聲音多為傳統的磁帶方式，只要不是完全損壞，至少可以進行部分解讀。郭慶指出，雖然「黑盒子」是判斷飛機事故的重要線索來源，但即使無法復原，也可通過調查飛機維修紀錄、飛行員心理狀況、其他機組人員等輔助手段來判斷失事原因。