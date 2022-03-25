連鎖餐飲集團豆府(2752)董事會決議擬配息4.5元、配股1.2元，由於配股尚需經5月27日股東會通過，今（25）日先以156.5元參考價除息交易。不過，豆府股價持平開出後走弱，最低小跌0.64％至155.5元，除息秀首日出師不利。

另外，代理經營摩斯漢堡的安心(1259)董事會決議配息2.3元，16日已率先打頭陣、以66元參考價除息交易。安心除息後股價緩步走升，昨（24）日盤中觸及68.3元，歷時7天順利完成填息。

豆府2021年營運受疫情三級警戒衝擊，雖然合併營收17.92億元、年減0.73％，仍創歷史次高，惟毛利率50.06％、營益率8.8％雙創新低。不過，歸屬母公司稅後淨利1.53億元、雖年減達33.72％，仍創歷史次高，每股盈餘（EPS）6.68元。

豆府2022年前2月自結合併營收3.78億元、年增8.07％，續創同期新高。公司表示，將持續穩健展店，預計新增至少10家，包括帕泰家3家、涓豆腐2家、北村豆腐家2家、姜滿堂2家和韓姜熙的小廚房1家，並持續開發即食產品上架販售，成長動能無虞。

安心2021年合併營收50.34億元、年減5.76％，為近4年低點，毛利率24.59％為近8年低點，營業虧損765萬元為歷年首見。不過，在業外收益跳增1.21倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.99億元、每股盈餘3.07元，雖年減37.88％、降至近7年低點，仍維持獲利。

安心2022年前2月自結合併營收8.63億元、年增0.93％，為僅次於2020年的同期次高。安心目前全台總店數300家，展望後市，由於去年取得位置更好的新店點、更實惠的租金條件，公司預期今年營運可望有更好表現。

安心先前指出，今年展店聚焦6大方向，目標新展20～30家，同時汰換調整體質較弱、商圈趨勢改變、租金較不合理的門市，預期門市淨增數不會低於去年的17家，並設定較高的營收成長目標。同時，將持續強化異業結盟案，致力提升目前比重仍低的電商營收貢獻。