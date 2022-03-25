每年3月的第3個星期二是國際社工日，衛福部長陳時中今與《通靈少女》主角原型、社工劉柏君同台對話，坦言目前社工面臨人數不足、案量大的問題，衛福部近年已協助社工加薪，並推動社會安全網，力拚5年內培養1萬名社工。對社工而言，除了薪水，社會的回饋也很重要，呼籲大眾給予社工支持，不能出事就找「替罪羔羊」，把責任歸咎在社工身上。

陳時中表示，本來政府有很多體系照顧各類社會問題，過去這些網路都是個別的，政府希望把網路串連起來，不要漏接，為此推動社會安全網計畫。由於社工目前有人力不足的問題，社安網2.0規劃5年內培力1萬名社工。社工要做的事情太多，社會的壓力都集中在社工身上，脆弱家庭需要社工協助處理經濟問題、家暴需要保護性社工、精神衛生也需要心理社工師。

《通靈少女》主角原型、社工劉柏君表示，自己在高中的時候，白天上學，晚上在宮廟服務，幫忙問事，原以為這樣是在幫助人，就這樣過了3年，到了考大學的時機，她不知道自己要念什麼科系，想到社會工作是助人專業，便到了台北大學社工系就學，學了社會學、社會政策、諮商輔導等後，發現一個人會出問題不見得是個人因素，很多是家庭、社會因素，不順利也不只是鬼神造成。在社工系，她療癒了自己，得知助人有很多方式，因此便踏入這個領域。

陳時中表示，衛福部的工作很多，2年來因疫情關係，常常「壓力山大」，不過衛福部也是一種社工，屬於「政策性」的社工。近來衛福部發現社工有案量大的問題，這對社工來說傷害是最大的，空有一身專業，想幫助很多人，但處理問題只能淺層地處理，無法得到回饋。衛福部近年在主計總處幫助下，提高社工的薪資，但對社工而言，除了薪水，回饋也很重要，回饋是往前的動力，讓他們不斷進步，往前走。

劉柏君表示，很多人知道她在做社工，出現新聞事件時就會要她幫助，甚至質疑她「領薪水幹嘛？」。陳時中對此回應，這個社會有迷思，認為把問題交給社工就好，但需要有充足的支持才能把事情做好。過去發生新聞事件時，大家強調咎責，但從咎責角度來看，無法體會實際的苦難、無法除錯，不能出事就找「替罪羔羊」，這是不對的。「如果沒有互相體恤，讓制度精進，社會如何進步呢？」。

陳時中呼籲大眾給社工給支持，若衛福部有做不到的地方，請給衛福部批評指教。劉柏君則表示自己以社工為傲，相信透過他們的努力，能讓社會更好。為響應國際社工日，衛福部今起至29日，於台北車站北二門舉辦活動，現場展出179名優秀社工的服務事蹟，民眾可領取粉紅色卡片給社工留言打氣。