17人登山隊伍原計畫19日攀登能安縱走，22日從奧萬大下山，但其中紀姓高山協作疑似在行程第3天就遭登山隊丟包，家屬聯絡不到人，23日報警並在臉書求援，希望大家能夠幫忙找尋。 。（翻攝臉書登山借問站／吳建輝南投傳真）

貼文引發討論，網友表示「協作也是人，不是神」、「希望一切都能平安渡過」。（翻攝臉書登山借問站／吳建輝南投傳真）

有民眾在臉書「登山借問站」貼文表示，擔任協作的家人疑似被登山隊友丟包，17人登山隊伍原計畫19日攀登能安縱走，22日從奧萬大下山，但其中紀姓高山協作疑似在行程第3天就遭登山隊丟包，家屬聯絡不到人，23日報警並在臉書求援，希望大家能夠幫忙找尋。

根據了，這支登山隊連同領隊、隊員、高山協作一共17人，19開始展開為期5天的攀登活動，但登山隊疑似丟包高山協作，一行人在第3天就與協作分開，提早在22日就從奧萬大下山，家屬23日等不到協作，也無法聯絡到登山隊其他隊員，因此報警並在臉書希望隊員、領隊等人可以給他答案。

據南投縣消防局表示，23日晚間確實接到民眾報案，並與登山領隊聯繫了解，初步概況登山隊與失聯的紀姓協作在21日仍同行，一起通過光頭山崩壁後，因協作腳程較慢脫隊，隊員們在三叉營地紮營時，有回頭找尋約3公里左右，但沒有找到人。

22日行程第4天因天氣不好，登山隊員也受到影響，經討論過後決定先行下山，消防局也研判，紀姓高山協作人可能在下切至溪谷路段，由於那邊沒有手機訊號，因此無法與外界聯繫，目前已經派員從奧萬大入山搜尋，包括３名警消以及４為協作親友。

而家屬在臉書質疑，「登山隊回到家是經過第五天的晚上聯絡家人是否聯繫到協作，不是當天你們下山後馬上聯繫」，令人錯愕。貼文引發討論，網友表示「協作也是人，不是神」、「希望一切都能平安渡過」。