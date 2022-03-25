來自緬甸的新住民郭萍芬特別提案參加新北市立圖書館的參與式預算活動，希望讓大家可以看見最真實的緬甸文化，將於27日將家鄉文化帶到圖書館，舉辦「一日緬甸日常體驗」親子文化市集，邀請大小朋友一起來品嚐道地的南洋風味美食，體驗緬甸傳統服飾，為大家說家鄉故事，感受不一樣的異國文化。

郭萍芬說，這是她第一次與夥伴共同提案，參加圖書館的參與式預算活動，希望可以透過市集的方式，將家鄉的文化、美食介紹給更多台灣的朋友認識。她已經邀集許多新住民姊妹，將親手製作最道地的家鄉味，包括緬甸奶茶、三角咖哩餃、椰漿飯、緬甸炒麵、茶葉拌飯、椰子果凍等，準備和台灣的朋友分享家鄉特色美食。

此外，也特別創作了「共享童遊記」繪本，將告訴大小朋友傳統緬甸故事，另外還有東南亞盛行的「藤球」體驗、童玩DIY、緬甸「挽面」天然化妝品體驗、緬甸傳統服裝體驗、以及緬甸風情文物展示等，希望邀請社區鄰里一起來參加，透過自己的分享讓更多人認識緬甸文化。

新北市立圖書館館長王錦華表示，來到台灣的新移民朋友，都是豐富新北市多元文化重要的一份子，「一日緬甸日常體驗」是第一次由新住民朋友自己提案，參與、規劃的活動，希望大家可以踴躍參與，一起來認識新住民朋友豐富的母國文化。「一日緬甸日常體驗」親子文化市集3月27日將於新北市立圖書館總館舉辦，前150名參加民眾還可以獲得免費體驗券。

配合2022新北市多元文化節即將起跑，中和分館、新莊裕民分館、與汐止分館4月份也特別推出一系列新住民文化活動，中和分館4月9日「探索中和緬甸街」將免費導覽，帶大家走訪中和著名的緬甸街，感受動人豐富的異國風情。

新莊裕民分館結合泰國傳統節慶潑水節，將於4月1日至30日推出「泰文化知多少」系列活動，包括「聖水灑手體驗」、「泰國巧手做」、「泰生說故事」以及「書福看泰國」主題書展，帶大家認識泰國文化慶典。汐止分館4月22日則推出「廟哉妙哉」文化體驗活動，將帶新住民朋友透過彩繪汐止神社遺址「鳥居」，探索隱身在它背後的「忠順廟」，認識時代變遷的在地歷史故事，以上活動借書便可以免費參加，詳細活動資訊與參加方式請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話： (02)2953-7868。