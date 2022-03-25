18歲公民權修憲今表決 侯友宜這麼回應 10:552022/03/25 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18歲公民權修憲 侯友宜：希望快速通過。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院今日將表決18歲公民權的修憲，新北市長侯友宜今受訪表示，18歲公民投票權修憲他不但贊成，也希望能夠快速通過修憲，讓18歲民眾都能有公民投票權。 18歲公民權明表決 台灣青年民主協會籲朝野立委投同意票 動物權納修憲公投沒共識 18歲公民權月底表決 #修憲 #18歲公民權 #快速通過 #18歲 #投票權 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 18歲公民權入憲今立院闖關 國民黨團決議進場投同意票 10:392022/03/25 政治 18歲少年買春嫌「房間髒」要退費 他遭業者約出來下場慘 18:532022/03/18 社會 18歲公民權修憲決戰 柯建銘喊話朱立倫：別當逃兵總司令 09:542022/03/25 政治 受疫情影響近20萬國民遭除籍 國民黨籲政府正視這群人投票權 15:152022/03/17 政治 18歲公民權未入憲為德不卒 游錫堃喊話：盼修憲案通過 12:262022/03/24 政治 漢朝最會用計的公主 扶持女兒當皇后 6旬喪夫養18歲情夫 15:232022/03/15 歷史 他們穿高中制服進立院 若今天沒有過 就對不起年輕人 10:262022/03/25 政治 18歲公民權修憲案立法院會周五闖關 民眾黨團：能通過就有60分 11:542022/03/23 政治 溫翠蘋18歲遇浪漫異國戀 初見面就求婚：願意嫁給我嗎？ 16:152022/03/13 娛樂 立法院25日處理18歲公民權修憲案 國民黨將出席表達立場 22:162022/03/22 政治 18歲公民權修憲案 周五立院表決 04:102022/03/24 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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