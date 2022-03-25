立法院今日將表決18歲公民權的修憲，新北市長侯友宜今受訪表示，18歲公民投票權修憲他不但贊成，也希望能夠快速通過修憲，讓18歲民眾都能有公民投票權。

18歲公民權明表決 台灣青年民主協會籲朝野立委投同意票
動物權納修憲公投沒共識 18歲公民權月底表決
#修憲 #18歲公民權 #快速通過 #18歲 #投票權