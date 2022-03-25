寶高智慧產業園區有3件大型公共藝術品，其中何理互動設計的複雲島，整點時則會依氣象局的氣候資訊，進行3到5分鐘的燈光動態演出。（新北市經發局提供）

「新店寶高智慧產業園區」4月底正式啟用，園區設置3件大型公共藝術品先行開放參觀，26日將舉辦公共藝術揭幕典禮，除可欣賞到西班牙國寶級公共藝術大師Juanjo Novella創作的公共藝術作品「仰天地」、「風生水起」外，還有跨領域裝置創作團隊「何理互動設計」的「複雲島」，當日並開放2個工作坊供民眾免費手作體驗。

新北市經發局表示，Juanjo Novella是享譽國際的地景藝術家，曾在西班牙、葡萄牙、美國、杜拜等地以鏤空鋼材製成各樣形狀的公共藝術品，在台灣首件公共藝術品創作為2017設置於國立清華大學「葉子」，得到文化部第七屆公共藝術獎的「藝術創作獎」獎項肯定。

而為「新店寶高智慧產業園區」設計的作品「仰天地」以一片巨型樹葉為造型，作品高達15公尺象徵接觸天際線的意涵；「風生水起」以海洋的泡沫和風的運動為啟發，藉由可「穿透」的牆面看到外面不同景色，也可當是一個冥想室，作品高5公尺，周長最長16.16公尺。

何理互動設計的「複雲島」以六角形為組合零件，組構成三朵離散聚合的雲朵，懸浮於大廳天花板處，藉此呼應5G行動通訊中重要的「雲端運算」技術。作品以「光」的意象隱喻園區是一座乘載著希望的夢想之地，平時以不影響現場照明的單色燈光呈現，整點時則會依氣象局的氣候資訊，進行3至5分鐘燈光動態演出。

經發局表示，26日活動當天9時45分前來，有免費限量200杯咖啡可享用，另為讓藝術更貼近民眾的生活，現場開放絹印及甜點工作坊，讓民眾透過手作體驗與公共藝術作品之間的感動與聯結。

另為維護進出園區人員安全，園區室內空間憑廠戶員工識別證進出，訪客及一般民眾需填具申請表；一樓戶外空間則開放一般民眾自由進出，開放時間為每日上午7時至下午10時，外車經通報即可進入園區。