花蓮某公立高中陳姓管理員，利用負責男學生宿舍管理的機會，用手機偷拍男學生洗澡，甚至還要求對方一起洗澡並幫他搓背及被抓下體，有人受害上百次，他性騷擾時間長達2年6月、受害學生20位，懲戒法院將他判決撤職停用2年。

這起案件曝光是因去年3月12日晚上，學生在男生宿舍一樓浴室洗澡時，發現洗衣籃內有一支手機正處於錄影狀態，告知教官，經教官了解手機為陳男所有，且影片中有學生入鏡，學校隨即報警處理。

經調查發現，陳要求7位學生分別和他在浴室，其中4位學生受他之邀一起洗澡，並在要求幫他搓背時手會突然往後抓下體，有學生從高二起幫陳搓背及被抓下體達上百次，即使拒絕陳，仍會被再摸。

學生有時自己去沖澡，陳男也會闖進去，但學生因畏懼陳員宿舍管理員的身分，雖對其行為不滿但仍隱忍；陳還會利用宿舍管理員的權勢，以「加碼」作為交換條件，給予或收回學生福利。

有14位學生指控，陳男以身體接觸交換看手機、抽菸、不用掃地等，如果學生拒絕，陳男則會以情感勒索、運用學長或同儕力量或收回福利等要求學生就範，讓學生普遍感到被威脅的壓力。

經花蓮縣政府移送後，懲戒法院考量陳男在校園性騷擾行為，時間長達2年6月、受害學生20位，情節已屬重大，判決撤職，以保障學生及校園安全。