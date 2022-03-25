路透社報導，儘管民調顯示俄羅斯民眾大部分支持普丁在烏克蘭的「特別軍事行動」，但調查表明，許多人對於西方的制裁感到苦惱，想要迫使其撤軍。在周四公布的數據表示，俄民眾急於囤積安眠藥、抗憂鬱、避孕藥等藥品，在開戰的兩周內就購買了一個月的量。

自開戰以來，許多西方企業品牌宣布退出俄羅斯，盧布大幅下跌，也造成俄羅斯國內日用品價格上升。

俄羅斯商業報(Vedomosti)收集的銷售數據顯示，從2月28日到3月13日，俄羅斯人在藥店購買了 2.705 億件藥品，價格為 986 億盧布（約300億台幣 ）。

這幾乎是整個1月份的購買量，當月俄羅斯人總共買了2.88 億件商品，總價格為1000億盧布。最新數據未指明具體品牌，但顯示對外國生產的藥品的需求激增，對俄羅斯製造的產品的需求也在增長。它顯示出俄民眾對抗憂鬱藥、安眠藥、胰島素、癌症和心臟病藥物、激素和避孕用品的需求急劇增加。

數據公司帝斯曼集團(DSM Group)總經理舒利亞克(Sergei Shulyak)說:「這是恐懼。人們擔心所有東西可能變得更貴，他們需要的藥物在一段時間內可能也無法買到，這些恐懼讓人們開始在藥店排隊購買所有東西。」

舒利亞克說，這些「歇斯底里」已經穩住，雖然一些藥品暫時短缺，但他認為情況會穩定下來，因為俄羅斯的製造商可以生產類似藥品，許多外國廠商雖可能將價格提高，但還是會繼續在俄羅斯國內銷售。」

但他也警告，與西方關係惡化也代表著一些俄製藥商在採購生產藥品所需原料時發生了問題。