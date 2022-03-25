歡慶兒童節，4月1日到10日，12歲以下兒童出示可證明文件，購票進館參觀，即贈送兒童節禮物。（圖由世界宗教博物館提供）

古老的印度童玩「蛇梯棋」，新奇又有趣。（圖由世界宗教博物館提供）

印度繪畫「藍果麗」，享受塗鴉的快樂。（圖由世界宗教博物館提供）

向新北市中和區積穗國小國際文教中心借展的印度傳統樂器西塔琴。（圖由世界宗教博物館提供）

在兒童節這個專屬小孩的節日，家長想好要帶孩子去哪放風？要送什麼禮物？位於新北市永和區的世界宗教博物館，一次解決2個問題，4月份兒童月推出傳統印度文化體驗活動，古老的印度童玩「蛇梯棋」，新奇又有趣；印度繪畫「藍果麗」，享受塗鴉的快樂；還能將吉祥物米洛可帶回家裝扮。

世界宗教博物館吉祥物米洛可，造型可愛又討喜，曾參加日本吉祥物人偶大賽，在網路票選，獲日本海外組第1名的殊榮，圈粉無數；去年疫情期間，又聯手同為宗博館吉祥物的妹妹QQ，大跳洗手舞，累積高人氣。歡慶兒童節，4月1日到10日，12歲以下兒童出示可證明文件，購票進館參觀，即贈送兒童節禮物「米洛可扮裝材料包」。

世界宗教博物館裡的「愛的星球」兒童館，提供多元的體驗情境，包括：「情緒星球」學習感知自我；「自然星球」學習愛護自然；「家的星球」與家人共享閱讀時光；配合部分設施最近重新改裝，將帶給學童漫步銀河般的全新感受，歡迎親子到館，度過歡樂又饒富教育意涵的兒童月。

世界宗教博物館教育推廣組專員陳鈺方表示，在黃色的學習太空站，將規劃多元的世界文化體驗活動，今年兒童月主題是印度文化，特別與新北市中和區的積穗國小國際文教中心合作，借展「恆河古文明之印度今與昔」展覽的物件，包括：使印度咖哩充滿風味的各式香料、印度人中午必備的三層式便當盒（Tiffin Lunch Box）、印度傳統樂器西塔琴等。

除了靜態的印度文化物品、傳統服裝「紗麗」展示，也安排2項在台灣少見的體驗活動。一是有「印度古老桌遊」之稱的「蛇梯棋」（Mokshapat），從西元前2世紀在印度盛行的品德教育教具，每個梯子的方格代表不同的美德，而蛇頭的方格則代表邪惡，孩子輪流擲骰子，依骰出的數字前進，看誰先抵達終點。二是印度傳統的繪畫形式「藍果麗」（Rangoli），用染色的米粉和花瓣畫出美麗的圖案，在印度的廟宇和家戶門口常會看到，用意是迎接印度財神吉祥天女的到來。

為深入印度文化各個面向，兒童月另規劃2場印度手做活動，讓孩子運用不同感官體驗跨國文化。4月2日「親子廚房--印度咖哩」，帶領親子玩印度古老大型桌遊、閱讀印度文化繪本、手作印度咖哩，報名網址(https：／／reurl.cc／Mb5jqX)。4月9日「樂讀世界--印度彩繪藝術」，帶領親子體驗印度舞蹈、閱讀印度小故事和DIY體驗印度「漢娜」（Henna）彩繪藝術，報名網址( https：／／reurl.cc／xOMpOV)。