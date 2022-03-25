在台中知名科技公司任職的李姓男子，前年因懷疑呂姓妻子外遇還要求離婚，2人爭吵後，李男當著2名年約5歲、2歲的稚子前，砍殺妻子70刀致死，最高法院駁回檢方上訴，考量李男殺人時因精神疾病致辨識能力降低，減刑後依殺人罪輕判14年定讞。

32歲的李男因懷疑呂女與她的同事發生婚外情，呂女則認為李男忙於工作、忽略經營家庭生活，而有離婚打算，2人多次溝通後，歧異仍難以化解，李男見無法挽回婚姻，因而萌生殺害呂，他在2020年4月29日凌晨1點，上班期間請假返回住。

李男因質疑呂女婚外情及呂女欲離婚之事與呂激烈爭吵，他將呂女壓制在地後，持水果刀對她揮砍，呂負傷後開啟窗戶大聲呼喊救命、報警，並與李男爭搶刀，期間刀自該窗戶掉落至1樓花圃旁，李男見她逃往1樓客廳、廚房處，再拿取刀追殺。

李男用菜刀對呂女揮砍，她雖極力以雙手抵禦，仍因傷重不支倒在1樓客廳地上，員警據報趕抵現場處理，李男仍持刀朝倒臥在地的呂胸部擊刺，員警透過客廳窗戶窗簾縫隙見狀即大聲嚇斥並呼喊開門，呂女遭砍70刀血胸休克，送醫後死亡。

台中地方法院一審將李男依殺人罪判刑15年，台中高分院二審考量李男患有精神疾病，且非全然不顧家庭、遊手好閒、自私自利之人，本案發生在夫妻身上，屬社會、家庭之悲劇，他實非具特別惡性顯無教化遷善可能性之人，輕判14年，檢提上訴遭駁回確定。

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