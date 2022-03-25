俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇，此時傳出俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）將於3月31日赴中國出席阿富汗鄰國外長會，備受矚目。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）昨天報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示，拉夫羅夫31日將率團訪問中國。

沙卡洛娃在莫斯科的新聞簡報會上說：「第3次阿富汗鄰國外長會將於3月31日在中國舉行，鄰國是指俄羅斯、中國、伊朗、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼和烏茲別克。」

沙卡洛娃表示：「此次會議將是一個很好的機會，得以就提供阿富汗人道主義和社經援助途徑商討區域協調事宜，並比較各國對抗恐怖主義和販毒威脅的方式。」

沙卡洛娃還說：「阿富汗鄰國外交政策首長與塔利班（Taliban）代表團之間的對話，以及阿富汗問題3方擴大會議的特別代表層級例行會議，即俄羅斯、中國、美國和巴基斯坦的代表，都計劃在活動場邊舉行。」俄羅斯目前仍認定塔利班為恐怖組織。

媒體昨天在中國外交部發言人汪文斌的例行記者會上提問，有哪些國家受邀參加這次的阿富汗鄰國外長會；汪文斌未明確回覆，僅說中方正加緊籌備這次會議，願「繼續為阿富汗長治久安發揮鄰國優勢，貢獻鄰國力量」。

塔利班去年8月控制阿富汗後，中國外交部長王毅昨天首度造訪阿富汗，與臨時政府高層舉行會談。塔利班官員稱，王毅表達中方願進一步擴大投資阿富汗。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110325